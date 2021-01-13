В ЯНАО ввели коронавирусные ограничения для верующих

Были предприняты дополнительные меры для организации Крещения в условиях пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО в связи с пандемией ввели ограничения на период Крещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году будут предприняты дополнительные меры. В храме размещена специальная разметка для соблюдения дистанции, священнослужители используют одноразовые кисточки для Таинства миропомазания. Обязательно наличие масок», — уточнили в мэрии.

Ежегодно на озерах Ханто и Тягомальто, в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский, совершается обряд крещения. С 18 января там будут дежурить аварийно-спасательные службы, которые обеспечат безопасность горожан на местности. Проезд к озерам и автостоянка будут расчищены, временные дорожные знаки, регламентирующие направление движения и скоростной режим, установят.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов внес изменения в условия карантина. Ограничения на проведение религиозных мероприятий в регионе были сняты.