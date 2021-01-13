Челябинскую область покидает высокопоставленный силовик

Виктор Брант покидает регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области Виктор Брант переводится на аналогичную должность в Нижегородскую область. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Есть приказ о переводе Бранта в Нижегородскую область, — пояснил URA.RU источник. — В самые ближайшие дни он отправится в Нижний Новгород принимать дела». Должность начальника нижегородского ГУФСИН стала вакантной после того, как в августе подал в отставку его руководитель Николай Теущаков. С того времени главой управления был Игорь Шемякин.

Брант руководил ГУФСИН по Челябинской области с марта 2014 года. В Челябинск его перевели из Сахалинской области, где он занимал аналогичную должность. В феврале 2020 года Бранту было присвоено звание генерал-лейтенант внутренней службы.

«Пока не назначат нового руководителя, а это обязательно представитель другого региона, ведомством будет руководить первый замначальника Сергей Бульчук», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе ГУФСИН информацию не комментируют.