13 января 2021

Челябинскую область покидает высокопоставленный силовик

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Щит и роза. Торжественная церемония вручения премии Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Челябинск, брант виктор
Виктор Брант покидает регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области Виктор Брант переводится на аналогичную должность в Нижегородскую область. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Есть приказ о переводе Бранта в Нижегородскую область, — пояснил URA.RU источник. — В самые ближайшие дни он отправится в Нижний Новгород принимать дела». Должность начальника нижегородского ГУФСИН стала вакантной после того, как в августе подал в отставку его руководитель Николай Теущаков. С того времени главой управления был Игорь Шемякин.

Брант руководил ГУФСИН по Челябинской области с марта 2014 года. В Челябинск его перевели из Сахалинской области, где он занимал аналогичную должность. В феврале 2020 года Бранту было присвоено звание генерал-лейтенант внутренней службы.

«Пока не назначат нового руководителя, а это обязательно представитель другого региона, ведомством будет руководить первый замначальника Сергей Бульчук», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе ГУФСИН информацию не комментируют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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