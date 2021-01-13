Выяснилось, где в Пермском крае высок риск заражения COVID

Жители Большой Сосновы заражались коронавирусом в 4 раза чаще других пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за последние три недели коронавирус быстрее всего распространялся в Большой Соснове, Березовке и Гремячинске. Там уровень заболеваемости в этот период оказался в 3-4 раза выше среднего по краю.

В Большесосновском районе с 22 декабря по 13 января уровень заболеваемости составил 1042 человека на 100 тыс. населения (за все время — 2231), в Березовке — 843 (за все время — 1891), а в Гремячинске — 811 (за все время — 1710). Такие данные получены URA.RU на основе анализа данных регионального оперативного штаба о количестве заразившихся коронавирусом в муниципалитетах Пермского края.

За тот же период в среднем по Пермском краю заболеваемость составила 264 человека на 100 тыс. населения (всего — 1327), по Перми — 342 человека (всего 1820). Наиболее благоприятная обстановка сложилась почти во всех территориях Коми-Пермяцкого округа, а также в Александровске и Лысьве. Там общая заболеваемость COVID-19 ниже краевого уровня в 2-6 раз, а прирост за последние три недели ниже в 2-8 раз.

URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой объяснить причины высокой заболеваемости в отдельно взятых муниципалитетах. На момент публикации ответ не получен.

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