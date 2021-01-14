Свердловских газовиков обвинили в саботаже

Жители Свердловской области пожаловались на завышения платы за техприсоединение домов к газораспределительным сетям. По их мнению, организации не хотят предоставлять услугу по льготной программе, которая действует на территории региона. Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов обратился в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий.
«Прошу прокуратуру Свердловской области провести проверку деятельности газораспределительных организаций Свердловской области в части реализации положений действующего законодательства, направленных на обеспечение доступной стоимости подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», — говорится в депутатском запросе на имя областного прокурора Сергея Охлопкова.
В самом обращении Иванов указал, что к нему в 2020 году поступило несколько обращений от жителей Свердловской области по вопросу завышения платы за технологическое присоединение. По его словам, подобную практику газораспределительных компаний можно расценить как саботаж, направленный на дискредитацию усилий власти по газификации населенных пунктов.
По указу губернатора Свердловской области от 2019 года услуга может стоить для граждан примерно 30 тысяч рублей. Для этого газовики должны передавать данные жителей в областное министерство энергетики, чтобы граждан включили в специальную региональную программу, после чего газовики подключают абонентов по льготной стоимости.
В пресс-службах «ГАЗЭКСа» и областной прокуратуре получить оперативные комментарии на момент публикации не удалось. Там у корреспондента URA.RU попросили время для подготовки ответа.
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