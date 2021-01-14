Курганский губернатор придумал, как поднять зарплаты чиновникам

В качестве поощрения госслужащих предлагают повышать в чине, от которого зависит зарплата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновникам Курганской области в качестве поощрения за особые отличия в службе предлагают присваивать более высокие классные чины. Законопроект об этом внесен губернатором Курганской области в региональный парламент. От классного чина зависит зарплата госслужащих.

«Законопроектом предлагается… предусмотреть присвоение классного чина государственному гражданскому служащему Курганской области в качестве меры поощрения за особые отличия в государственной гражданской службе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы. Чины присваивает конкурсная или аттестационная комиссия. Их не могут присвоить чиновникам, имеющим дисциплинарные взыскания, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

Каждой должности в органах власти региона соответствует свой классный чин. Также установлены сроки прохождения гражданской службы в классных чинах. В качестве меры поощрения чины предлагается присваивать досрочно либо на одну ступень выше классного чина, соответствующего должности.

Размеры месячных окладов за классные чины установлены указом губернатора. Сейчас самый высокий оклад — у действительного государственного советника Курганской области 1-го класса (2781 рубль). Согласно законопроекту, он соответствует должности заместителя руководителя аппарата губернатора. Должности специалиста 2 разряда соответствует чин секретаря государственной гражданской службы Курганской области 2-го класса, его оклад составляет 827 рублей.