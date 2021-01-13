Тюменские власти приняли решение о продлении карантина

Ряд ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области продлили до 28 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
«Сохраняются социальная дистанция и масочный режим. Для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продолжает действовать обязательная самоизоляция. Под запретом проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях. Фитнес-центры, кафе и рестораны работают с ограничениями. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры в сопровождении родителей или иных законных представителей», — указано в сообщении оперштаба.
Кроме этого, до 28 февраля приостановлен личный прием граждан в исполнительных органах государственной власти. В ходе заседания оперативного штаба губернатор Моор отметил, что устойчивой тенденции к снижению темпов заболеваемости коронавирусом в регионе пока нет. «Есть условная стабилизация и по количеству заболевших, и по количеству занятых коек. Эта стабилизация дала возможность продохнуть нашей системе здравоохранения, но отменять какие-либо действующие ограничения сейчас считаю нецелесообразным», — пояснил глава региона во время своего выступления.
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