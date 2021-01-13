Руководство полиции Сургута даст оценку действий своим сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте разгорелся скандал с полицейскими, которые отправили подростка в качестве «подсадной утки» покупать алкоголь в магазине. Замысел стражей правопорядка раскрыл очевидец, снял на видео и опубликовал в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина останавливает продажу банки пива, объясняя продавцу, что перед ней находится несовершеннолетний подросток. После этого он выходит на улицу и подходит к машине, в салоне которой находятся две женщины в полицейской форме. По словам мужчины, стражи правопорядка устроили рейд по продуктовым магазинам и делают контрольные закупки. Между ним и полицейскими завязывается перепалка. «Зачем вы устраиваете провокации, я напишу заявление в следственный комитет!», — грозит мужчина своим оппонентам. После этого сотрудники правоохранительных органов ретируются на автомобиле.

В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU заявили, что по факту появления видеозаписи в социальных сетях проводится служебная проверка. Источник агентства в силовом ведомстве отметил, что автор видео сам является предпринимателем, у которого есть продуктовый магазин. «Он сам неоднократно был оштрафован за различные нарушения. Продажу алкоголя несовершеннолетним, в том числе. Вообще, непонятно его возмущение. Не нарушайте закон, не продавайте спиртное детям и никакие контрольные закупки вам не страшны», — считает инсайдер. В пресс-службе СУ СК по ХМАО заявили, что к ним заявления на действия полицейских не поступало.

Видео: К-Информ