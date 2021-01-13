Свердловскую звезду федеральных СМИ осудили за убийство матери

Алексей Фирсов несколько месяцев в 2015 году был под арестом в Тайланде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Березовском (Свердловская область) на 10 лет отправили в колонию 48-летнего Алексея Фирсова. В свой день рождения мужчина до смерти забил собственную мать. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фирсова обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Конфликт произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином (Березовский ГО) во время празднования дня рождения мужчины. Выпивал он в компании своей матери. Фирсов несколько раз руками ударил маму по голове и телу, из-за чего женщина потеряла сознание. «На следующий день Фирсов, прибравшись в квартире, покинул место происшествия, оставив лежавшую без сознания мать одну и заперев снаружи входную дверь», — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В свердловском управлении СКР добавили, что пожилую женщину через день нашли соседи, но, несмотря на медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм. По приговору городского суда Фирсов получил 10 лет колонии строгого режима.

Алексей Фирсов в январе 2015 года стал героем федеральных СМИ во время отдыха на тайландском острове Чанг. Будучи в неадекватном состоянии, в отеле он взял в заложники жену и сына. Мужчина приставил к горлу ребенка нож и требовал подать ему тонированную машину и полицейское сопровождение до аэропорта Бангкока. Через некоторое время Фирсов выронил нож и начал душить ребенка. В это время его жене удалось открыть дверь номера. После этого мужчину задержал сотрудник российского посольства.