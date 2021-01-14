После прививки Pfizer в Норвегии умерли 23 человека

В Норвегии после вакцинации препаратом компании Pfizer скончались 23 человека. Об этом сообщило норвежское агентство лекарственных средств.
«Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на агентство. В связи с этим, Институтом национального здравоохранения страны было принято решение изменить рекомендации для вакцинации препаратом Pfizer пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.
В самом агентстве подчеркнули, что летальные случаи при вакцинации не вызывают особой тревоги. По мнению представителя агентства Стейнара Мадсена, препарат обладает небольшим фактором риска для всех, кроме людей пожилого возраста.
Ранее вакцинацию препаратом фирмы Pfizer приостановили в Литве. По информации телеканала 360, поводом для приостановки послужили нарушения технического регламента при транспортировке вакцины.
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