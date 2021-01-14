После прививки Pfizer в Норвегии умерли 23 человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация членов правительства Курганской обл. Курган, шприц, прививка от гриппа, перчатки медицинские, руки медсестры, вакцинация, инъекция
После вакцинации препаратом Pfizer скончались 23 пожилых пациента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Норвегии после вакцинации препаратом компании Pfizer скончались 23 человека. Об этом сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

«Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на агентство. В связи с этим, Институтом национального здравоохранения страны было принято решение изменить рекомендации для вакцинации препаратом Pfizer пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.

В самом агентстве подчеркнули, что летальные случаи при вакцинации не вызывают особой тревоги. По мнению представителя агентства Стейнара Мадсена, препарат обладает небольшим фактором риска для всех, кроме людей пожилого возраста.

Ранее вакцинацию препаратом фирмы Pfizer приостановили в Литве. По информации телеканала 360, поводом для приостановки послужили нарушения технического регламента при транспортировке вакцины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...