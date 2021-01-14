В Госдуме предложили освободить россиян от налога на аренду жилья

В России можно отменить налог на доходы от аренды жилья. Такое предложение внес руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, председатель партии Сергей Миронов, комментируя новый законопроект Минстроя РФ по выводу арендного рынка из «тени».
«Сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии», — считает Миронов. Он объяснил, что этот налог способствует повышению арендных ставок. А удорожание жилья бьет по карману простых квартиросъемщиков. При этом квартиры снимают обычно как раз те, кто и так живет трудно, считает политик. Среди них студенты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели.
Глава «Справедливой России» подчеркнул, что у правительства есть другие незадействованные методы получения денег в казну, которые не коснутся кошельков россиян. Фракция представила их в альтернативном бюджете и даже предложила увеличить расходы федеральной казны, отметил Миронов. Ранее политик предлагал начать компенсировать россиянам траты на лекарства.
14 января стало известно, что в России усилят контроль за арендой жилья, напоминает телеканал 360. При этом эксперты предсказывают рост цен на аренду жилой недвижимости в 2021 году, пишет RT.
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