В Госдуме предложили освободить россиян от налога на аренду жилья

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Пресс-тур по новым домам
Россиян предлагают освободить от налога, чтобы сделать аренду жилья дешевле Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России можно отменить налог на доходы от аренды жилья. Такое предложение внес руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, председатель партии Сергей Миронов, комментируя новый законопроект Минстроя РФ по выводу арендного рынка из «тени».

«Сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии», — считает Миронов. Он объяснил, что этот налог способствует повышению арендных ставок. А удорожание жилья бьет по карману простых квартиросъемщиков. При этом квартиры снимают обычно как раз те, кто и так живет трудно, считает политик. Среди них студенты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели.

Глава «Справедливой России» подчеркнул, что у правительства есть другие незадействованные методы получения денег в казну, которые не коснутся кошельков россиян. Фракция представила их в альтернативном бюджете и даже предложила увеличить расходы федеральной казны, отметил Миронов. Ранее политик предлагал начать компенсировать россиянам траты на лекарства.

14 января стало известно, что в России усилят контроль за арендой жилья, напоминает телеканал 360. При этом эксперты предсказывают рост цен на аренду жилой недвижимости в 2021 году, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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