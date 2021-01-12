В Госдуме призвали компенсировать россиянам затраты на лекарства

Предполагается, что средства, потраченные на медикаменты, будут возмещать, если они занимают значительную часть расходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государство должно компенсировать затраты граждан на медикаменты. С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе онлайн-встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов.

«Государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства», — приводит слова Миронова пресс-служба СР. По его мнению, норма должна действовать, когда гражданин тратит на медикаменты более 10 процентов своих доходов. Сопредседатель общественной организации «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом» Антон Емелин подчеркнул, что эти действия не должны стать поводом для чиновников, чтобы уклоняться от обязанности полностью обеспечивать препаратами тех, кому они необходимы пожизненно.

Онкобольным россиянам приходится тратить на лекарства десятки и даже сотни тысяч рублей, потому что они не входят в список оплачиваемых государством препаратов. Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» попросила председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Елену Чернякову решить эту проблему. В России мошенники, пользуясь доверчивостью граждан продают им БАДы, обещая излечить заболевания, требующие операций. В итоге россияне теряют здоровье и деньги, передает « Федеральное агентство новостей ».