Экс-чемпион мира по боксу Ковалев провалил допинг-тест

В допинг-пробе боксера Сергея Ковалева обнаружили синтетический тестостерон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев не прошел допинг-тест. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник. По данным СМИ, в крови спортсмена обнаружен синтетический тестостерон.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг]. <…>. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — пишет ТАСС со ссылкой на источник, имя которого не раскрывается.

Собеседник агентства говорит, что Ковалев много лет тестируется в VADA и всегда его пробы были чистыми. Сам боксер утверждает, что намеренно ничего запрещенного не принимал. По данным телеканала ESPN, в крови боксера обнаружили синтетический тестостерон.

Ковалев был чемпионом мира в разные годы по версиям трех боксерских организаций: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). В последний раз он дрался с мексиканцем Саулем Альваресом в 2019 году и проиграл. 30 января Ковалеву предстоит бой с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.