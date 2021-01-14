Минэнерго РФ сообщило о росте цен на топливо в 2021 году

Динамика розничных цен на бензин в 2021 году будет равномерной и не превысит уровень инфляции. Рабоичй штаб при Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы мониторит стоимость топлива в еженедельном режиме, говорится в сообщении министерства.
«Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Там напомнили, что динамика оптовых и розничных цен в РФ отличается, поскольку в последнем случае ситуация сглаживается специальным налоговым механизмом — демпфером. Биржевые котировки на топливо демонстрируют рост на фоне восстановления спроса и потребления.
Ранее Росстат отчитался о росте цен на бензин за последние две недели. Потребительские цены на автомобильное топливо в России выросли 1—11 января 2021 года на 0,4%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%, сообщало ведомство. Несущественный рост цен, как отмечалось, начался еще в конце 2020 года. С 22 по 28 декабря стоимость этого топлива выросла на 0,1%. До этого 10 недель подряд цены на бензин демонстрировали стабильность.
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