Долги Utair перед Сбербанком перешли вертолетной компании

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» возьмут кредитные обязательства перед Сбербанком Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Обязательства авиакомпании Utair по кредиту Сбербанка в 17,4 млрд рублей будут переданы дочерней компании перевозчика. Это следует из протокола заседания совета директоров от 30 декабря.

«Совет директоров ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ одобрил передачу до 22 января обязательств по кредиту Сбербанка в 17,4 млрд рублей, полученному в декабре 2015 года, своей вертолетной ‚дочке‘ — АО “„ЮТэйр-Вертолетные услуги“», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

По совам близкого к одной из сторон сделки источника издания, Сбербанку выгодна передача обязательство «дочке» перевозчика. Вертолетное подразделение компании является более доходным и обеспеченным заказами, причем в значительной степени от нефтегазового сектора, считает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий.

Благодаря такому решению, как подсчитала газета, кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30%. После сделки у авиакомпании останется только один крупный кредитор — банк «Россия». В середине декабря стало известно, что «Россия» выкупила долги авиакомпании Utair перед Сбербанком в 5,9 млрд рублей. Актив был приобретен за 1,2 млрд рублей.