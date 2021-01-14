Друзей Илья Варламова арестовали в Южном Судане и отвезли на военную базу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский блогер-урбанист Илья Варламов сообщил о новом задержании своих спутников в Южном Судане, включая его супругу — Любовь. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

Варламов напомнил, что утром 14 января его и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова вызвали в министерство печати страны, где им сообщили, что они «своими действиями испортили многовековую российско-южносуданскую дружбу». Поэтому власти их депортруют на родину, но перед этим туристам сказали дождаться результатов тестов на коронавирус.

«Нас заперли в отеле в центре Джубы (столица ЮС), остальной группе разрешили продолжить путешествие. Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали», — написал блогер. В своем последнем сообщении задержанные написали, что их «везут на какую-то военную базу и забирают телефоны». После этого никто из них на связь не выходил.

Варламов добавил, что под арестом оказались его супруга Любовь, директор Европейской Гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. Судя по геолокации, по его словам, они действительно на военной базе. В российском посольстве блогеру сообщили, что пока никакой информации о задержанных нет и, вероятнее всего, появится уже 15 января.

В среду Илья Варламов сообщил, что его вместе с указанными людьми сняли с самолета и задержали власти Южного Судана. Причиной стал найденный в его багаже пульт от дрона. Вечером того же дня, как напоминает RT, россияне были отпущены.