Разработчик «Спутника V» высказался о вакцинах конкурентов

В мире может быть создана однокомпонентная вакцина от коронавируса, которая будет обеспечивать длительный иммунитет после введения препарата. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, где разработана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург.
«Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса не исключено», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Гинцбурга. По его словам, такая вакцина должна защищать человека хотя бы два года. Он подчеркнул, что мировые ученые еще не нашли способ создать однокомпонентную вакцину, которая будет защищать человека несколько лет.
В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали однокомпонентную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Интервал между прививками должен составлять от двух до трех недель. Разработчики уверены, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться как минимум полгода. «Спутник V» является двухкомпонентным препаратом.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, что людям достаточно одного препарата от коронавируса, чтобы получить иммунитет к инфекции. Он подчеркнул, что несколько вакцин были созданы, потому что эффективность некоторых препаратов до сих пор не доказана.
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