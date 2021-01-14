Вирусолог: россиянам хватит и одной вакцины от коронавируса

В идеале людям нужна всего одна вакцина от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям не нужно несколько вариантов вакцины от коронавируса, достаточно всего одного препарата. Об этом URA.RU рассказал специалист в области вирусологии, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«Идеально было бы, чтобы была одна вакцина, эффективная и безопасная. Люди сами не могут решить, какая из вакцин лучше, довольствуются всякими слухами и страхами. Поэтому, я думаю, им будет очень трудно выбрать вакцину. <…> При большом выборе, думаю, они будут еще больше нервничать. Если бы была только одна вакцина, за ней сразу бы потянулась очередь», — считает Чумаков.

Вирусолог подчеркнул, что сейчас наличие нескольких препаратов от коронавируса оправдано. Это объясняется тем, что достаточно безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 с доказанным действием у людей сейчас нет. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко отмечает, что коронавирус — не очень страшный вирус. И даже в его мутациях нет ничего фатального.

«Британский штамм просто стал более контагиозным, это обычный эволюционный процесс, ничего в этом нет. У нас большая часть людей болеет амбулаторно. Это наглядный показатель того, что вирус средней вшивости. 40-60% это вообще легкая бессимптомная форма», — уточнил Онищенко.

Россияне сомневаются в эффективности вакцины центра Гамалеи «Спутник V», которой им предлагает прививаться государство. Для тех же, кто уже вакцинировался на Сахалине объявили ослабление карантина, пишет телеканал 360. Минздрав оценивает вероятность заболеть после прививки как минимальную, уточняет RT.