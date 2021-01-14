Правительство РФ готовит ограничения для государственных банков

Правительство РФ рассмотрит законопроект, запрещающий государственным банкам становиться собственниками кредитных организаций. Документ, в частности, ограничивает возможности государства покупать акции или доли в финансовых компаниях.
Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О защите конкуренции». «Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ)», — приводит РБК содержание документа, подлинность которого подтвердил источник, близкий к правительству РФ.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%. По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, данная инициатива поможет создать оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе и поддержит частные компании на банковском рынке.
Ввести запрет для госкомпаний на покупку акций частных банков предлагали еще в 2018 году в Федеральной антимонопольной службе и ЦБ. Однако инициатива столкнулась с критикой — глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести ограничения не для госбанков, а для Центробанка.
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