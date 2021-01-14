14 января 2021

Правительство РФ готовит ограничения для государственных банков

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, школьный бюджет, поборы, деньги, праздник
Законопроект предполагает повышение конкуренции на финансовом рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ рассмотрит законопроект, запрещающий государственным банкам становиться собственниками кредитных организаций. Документ, в частности, ограничивает возможности государства покупать акции или доли в финансовых компаниях.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О защите конкуренции». «Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ)», — приводит РБК содержание документа, подлинность которого подтвердил источник, близкий к правительству РФ.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%. По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, данная инициатива поможет создать оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе и поддержит частные компании на банковском рынке.

Ввести запрет для госкомпаний на покупку акций частных банков предлагали еще в 2018 году в Федеральной антимонопольной службе и ЦБ. Однако инициатива столкнулась с критикой — глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести ограничения не для госбанков, а для Центробанка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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