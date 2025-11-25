Bild: почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

Немецкие города столкнулись с дефицитом бюджета Фото: Роман Наумов © URA.RU

По итогам 2025 года дефицит бюджетов немецких городов и муниципалитетов составит примерно 30 миллиардов евро. Из-за этого почти каждый город оказался на грани банкротства. Информацию опубликовала газета Bild со ссылкой на данные городских властей и муниципалитетов.

«В этом году, по всей видимости, для покрытия расходов (городов и муниципалитетов) не хватит 30 миллиардов евро. На бюрократическом языке это называется „структурным дефицитом“», — пишет Bild. Издание приводит слова мэра Эссена Томаса Куфена, который сообщил, что в связи с существенной нехваткой средств многие города Германии находятся в ситуации, близкой к финансовому банкротству.

Самый заметный дефицит наблюдается в Берлине — 4,3 миллиарда евро. Среди других городов с большим дефицитом — Кельн (около 0,6 миллиарда евро), Дюссельдорф (примерно 0,4 миллиарда евро) и Дортмунд (более 0,3 миллиарда евро). Если ситуация не изменится, местным властям придется урезать социальные расходы, включая финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев и поддержку общественных организаций, пишет газета.

