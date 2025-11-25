РИАН: смерть «крабового короля» Кана не подтверждена в России

Кан незаконно продал крабов на 2,6 миллиарда рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Нет оснований прекращать уголовное дело о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов против сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, которого считают умершим. Этот факт не подтвержден на территории России. Об этом заявил представитель гособвинения на заседании суда.

«Документ... иностранного государства... не является документом, подтверждающим факт регистрации (смерти Кана — ред.) на территории РФ», — заявил гособвинитель во время заседания по делу Кана во Фрунзенском районном суде Владивостока. Об этом сообщило РИА Новости.

Защита предложила прекратить уголовное дело в связи со смертью Кана, однако представитель государственного обвинения выступил с просьбой временно отложить рассмотрение данного ходатайства, чтобы тщательно изучить представленные документы.

Согласно материалам следствия, в период с 2014 по 2019 год Кан совместно с другими лицами осуществлял контрабанду крабов из России в Японию, Южную Корею и Китай. Общий объем незаконно вывезенной продукции составил 2,6 миллиарда рублей. Схема заключалась в том, что товар заявлялся в таможенных документах по одной стоимости, а фактически отгружался по более высокой цене. В результате государство недополучило таможенных платежей на сумму 9 276 812,26 рубля.

В апреле 2024 года судебная коллегия вынесла решение о виновности Кана в организации заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, совершенного во Владивостоке в 2010 году. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы заочно и обязал выплатить компенсацию морального вреда пяти потерпевшим — по 3 миллиона рублей каждому. Защита оспорила данный приговор. Кан покинул страну и был объявлен в международный розыск.