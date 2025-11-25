В Новороссийске увеличилось количество поврежденных многоквартирных домов
В Новороссийске из-за атаки дронов пострадало четыре человека
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены еще пять многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В настоящий момент в Новороссийске повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома. Пострадали четыре человека», — сказано в сообщении.
В сообщении уточняется, что повреждения получили несколько квартир в многоквартирных домах. Один из пострадавших получил ранения средней тяжести, другой — легкой, еще один человек пострадал при падении фрагментов на частный дом.
Материал из сюжета:Минимум 10 жилых домов повреждены из-за атаки ВСУ по Югу России
