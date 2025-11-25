Логотип РИА URA.RU
В Новороссийске увеличилось количество поврежденных многоквартирных домов

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждения получили пять многоквартирных домов
25 ноября 2025 в 05:48
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены еще пять многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В настоящий момент в Новороссийске повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома. Пострадали четыре человека», — сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что повреждения получили несколько квартир в многоквартирных домах. Один из пострадавших получил ранения средней тяжести, другой — легкой, еще один человек пострадал при падении фрагментов на частный дом.

