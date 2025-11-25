Стало известно о трех раненых во время атаки БПЛА в Ростовской области

В Таганроге и Бессергеневке из-за атаки дронов пострадали три человека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Таганроге и Бессергеневке во время атаки БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что из-за атак дронов в Таганроге пострадали фасады и окна двух многоквартирных и одного частного дома. Также в промзоне загорелось складское помещение, а в селе Петрушино (Нелиновский район) загорелся частный дом.

