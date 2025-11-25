Глава «Ростеха» Чемезов узрел «бога современной войны»

Артиллерия играет ключевую роль в современной войне, считает Чемезов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Спецоперация на Украине опровергла утверждения западных экспертов об «уходе эпохи массовых армий». Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, артиллерия считается «богом современной войны».

«Кстати, еще недавно западные эксперты говорили, что время массовых армий ушло. СВО показала, что это не так. Серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов. Артиллерия была, есть и еще долго будет богом войны. Армии требуется много пушек, а значит, и много снарядов к ним», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, глава Ростеха отметил, что компания готова увеличить производство вооружения и военной техники при необходимости. По его словам, специальная военная операция продемонстрировала способность РФ оперативно адаптироваться и наращивать производственные мощности в соответствии с текущими потребностями армии.

