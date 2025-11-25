Более 10 жилых домов на юге России повреждены из-за атаки ВСУ: что известно к утру

Жители юга России сообщают о разрушениях после налета дронов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате ночной атаки БПЛА на юге России повреждены многоквартирные и частные дома в Новороссийске, его пригороде и Таганроге, а также зафиксированы возгорания инфраструктуры. Четыре человека получили ранения, аэропорт Сочи временно приостанавливал работу, а в Новороссийске хакеры взломали систему оповещения. Подробности в материале URA.RU.

Удар по Новороссийску

Власти быстро организовали пункт временного размещения для пострадавших Фото: Анна Журавлева © URA.RU





В Новороссийске атака дронов привела к повреждениям в жилом секторе. По словам мэра города Андрея Кравченко, обломки БПЛА задели два многоквартирных дома, ущерб нанесен четырем квартирам. Также пострадал один частный дом.

В результате инцидента травмы получил местный житель. Мужчину оперативно доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Власти города развернули пункт временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавших домов на базе школы №29. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Продолжение после рекламы

Инцидент в Мысхако и взлом системы оповещения

В селе Мысхако (пригород Новороссийска) обломки беспилотника попали в пятиэтажный дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. По данным оперативного штаба региона, в этом эпизоде обошлось без пострадавших.

Хакерская атака нарушила работу системы оповещения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





Кроме того, в Новороссийске был зафиксирован сбой в работе системы оповещения. Жители нескольких районов слышали не только сирены, но и ложные голосовые сообщения о различных ЧС. Глава города пояснил, что причиной стало несанкционированное вмешательство (хакерская атака) в работу оборудования. Специалисты уже устраняют уязвимость.

Атака на Ростовскую область

В соседней Ростовской области ситуация также оказалась напряженной. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о ранении трех человек в Таганроге и селе Бессергеневка — медики уже работают с пострадавшими.

В Таганроге повреждены фасады и остекление в двух многоквартирных домах и одном частном, также посечены припаркованные автомобили. В промышленной зоне города возник пожар на складе. В Неклиновском районе (село Петрушино) из-за атаки загорелся частный дом и был поврежден газопровод.

Ограничения в небе над Сочи

Атака БПЛА нарушила работу авиации Фото: Анна Майорова © URA.RU



