Более 10 жилых домов на юге России повреждены из-за атаки ВСУ: что известно к утру

Жители юга России сообщают о разрушениях после налета дронов
В результате ночной атаки БПЛА на юге России повреждены многоквартирные и частные дома в Новороссийске, его пригороде и Таганроге, а также зафиксированы возгорания инфраструктуры. Четыре человека получили ранения, аэропорт Сочи временно приостанавливал работу, а в Новороссийске хакеры взломали систему оповещения. Подробности в материале URA.RU.
Удар по Новороссийску
Власти быстро организовали пункт временного размещения для пострадавших
В Новороссийске атака дронов привела к повреждениям в жилом секторе. По словам мэра города Андрея Кравченко, обломки БПЛА задели два многоквартирных дома, ущерб нанесен четырем квартирам. Также пострадал один частный дом.
В результате инцидента травмы получил местный житель. Мужчину оперативно доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Власти города развернули пункт временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавших домов на базе школы №29. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Инцидент в Мысхако и взлом системы оповещения
В селе Мысхако (пригород Новороссийска) обломки беспилотника попали в пятиэтажный дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. По данным оперативного штаба региона, в этом эпизоде обошлось без пострадавших.
Хакерская атака нарушила работу системы оповещения
Кроме того, в Новороссийске был зафиксирован сбой в работе системы оповещения. Жители нескольких районов слышали не только сирены, но и ложные голосовые сообщения о различных ЧС. Глава города пояснил, что причиной стало несанкционированное вмешательство (хакерская атака) в работу оборудования. Специалисты уже устраняют уязвимость.
Атака на Ростовскую область
В соседней Ростовской области ситуация также оказалась напряженной. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о ранении трех человек в Таганроге и селе Бессергеневка — медики уже работают с пострадавшими.
В Таганроге повреждены фасады и остекление в двух многоквартирных домах и одном частном, также посечены припаркованные автомобили. В промышленной зоне города возник пожар на складе. В Неклиновском районе (село Петрушино) из-за атаки загорелся частный дом и был поврежден газопровод.
Ограничения в небе над Сочи
Атака БПЛА нарушила работу авиации
В целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации временно ограничивалась работа аэропорта Сочи. Пресс-служба авиагавани сообщила, что меры вводились на период угрозы, но после снятия ограничений аэропорт готов возобновить прием и отправку рейсов в штатном режиме.
