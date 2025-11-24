Депутат Федяев: доставщики уйдут с тротуаров

Хаотичная езда доставщиков по тротуарам беспокоит депутатов Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты считают необходимым полностью освободить пешеходные зоны от курьеров на тяжелом электрическом транспорте, перенаправив их на проезжую часть или велодорожки. В противном случае нынешний хаос с мопедами на тротуарах может привести к более жестким запретительным мерам, вплоть до полного запрета езды. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Что важно для людей — доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний — доставщикам не нужно будет получать права. Пусть они будут на понятной технике, двигаются по велодорожке, обочине или правому краю дороги, как велосипедисты», — рассказал Федяев агентству ТАСС.

Парламентарий отметил, что корень проблемы кроется в использовании мощных мопедов, которые хаотично двигаются в потоке людей. По его мнению, простые запреты являются крайней мерой, поэтому необходим диалог с бизнесом. Федяев рассказал, что сервисы доставки уже готовы внедрять собственные легкие транспортные средства с ограничением скорости до 25 км/ч и датчиками слежения. Это позволит контролировать маршрут и манеру вождения сотрудника, что снизит аварийность. Также депутат добавил, что понятие «электровелосипед» пока юридически не закреплено и над этим предстоит работать.

