Гражданская инфраструктура повреждена из-за атаки БПЛА в Ростовской области, есть раненые

В Ростовской области повреждены дома из-за атаки беспилотников
25 ноября 2025 в 05:05
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате воздушной атаки в Ростовской области ранены три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага. В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека, им оказывают помощь. В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобиле, в промзоне горит склад. В Нелиновском районе загорелся частный дом и поврежден газопровод», — сообщил глава в официальном telegram-канале.

