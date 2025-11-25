Ким Дотком призвал Путина проучить сломленный Запад

К Путину обратились с просьбой держать Запад на грани поражения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». По мнению Доткома, Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток и планировал украсть российские активы.

«Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался СССР. Они нарушили свое обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — написал Дотком в соцсети Х.

С момента начала СВО на Украине Европейский союз и государства G7 осуществили блокировку приблизительно половины золотовалютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов евро размещены в Европейском союзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетной системы Euroclear.

Согласно информации, предоставленной Европейской комиссией, в период с января по сентябрь 2025 года Европейский союз направил Украине 14 миллиардов евро, полученных от использования замороженных российских активов.

В качестве ответной меры Российская Федерация ввела ряд ограничений: активы зарубежных инвесторов из стран, признанных недружественными, а также доходы от этих активов размещаются на специальных счетах типа «С». Вывод средств с таких счетов возможен исключительно по решению правительственной комиссии.