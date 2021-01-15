Аналитики раскрыли, как увеличить отпуск в два раза

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Погром китайских теплиц. Архив 2009. Челябинск., китайский календарь
Аналитики считают, что грамотное распределение дат отпуска поможет отдохнуть больше в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы продлить отпуск в два раза, россияне должны грамотно распределить отпускные дни. Об этом сообщили аналитики туристического сервиса OneTwoTrip.

«Если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней», — передает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов. Они подчеркнули, что на государственные праздники в России приходится 21 день.

Они советуют брать отпуск в марте с 9 по 12 число, чтобы отпуск длился девять дней. В мае у россиян могут быть каникулы 10 дней, если они будут отдыхать с 4 по 7 мая. Аналитики отметили, что авиабилеты в предпраздничные дни будут дешевле, чем в праздничные.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля. Эти праздники приурочены к Дню защитника отечества, передает «Дни.ру». Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести жесткие ограничения на запуск фейерверков в праздники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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