В ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса

Региону не удается сломить негативный тренд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ХМАО пятый день подряд подтверждает тренд на постепенное увеличение числа заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 215 человек. Случаи заражения зафиксированы в каждом муниципальном образовании региона.

«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь проходит бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 14 случаям инфицирования контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Безопасней всего в Покачах и Радужном. Сводная география распространения инфекции выглядит так:

Сургут — 30;

Ханты-Мансийск — 21;

Нягань — 17;

Нижневартовск — 16;

Урай — 14;

Сургутский район — 11;

Нефтеюганск — 11;

Мегион — 11;

Нефтеюганский район — 10;

Ханты-Мансийский район — 10;

Нижневартовский район — 9;

Когалым — 8;

Березовский район — 8;

Советский район — 7;

Октябрьский район — 7;

Пыть-Ях — 6;

Белоярский район — 5;

Югорск — 4;

Лангепас — 4;

Кондинский район — 4;

Радужный — 1;

Покачи — 1.

Состояние 89 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 61 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 человека (четыре человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО продолжается рост числа заражений.