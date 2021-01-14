14 января 2021
13 января 2021

В ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, пандемия коронавируса, средства защиты
Региону не удается сломить негативный тренд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

ХМАО пятый день подряд подтверждает тренд на постепенное увеличение числа заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 215 человек. Случаи заражения зафиксированы в каждом муниципальном образовании региона.

«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь проходит бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 14 случаям инфицирования контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Безопасней всего в Покачах и Радужном. Сводная география распространения инфекции выглядит так:

  • Сургут — 30;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нягань — 17;
  • Нижневартовск — 16;
  • Урай — 14;
  • Сургутский район — 11;
  • Нефтеюганск — 11;
  • Мегион — 11;
  • Нефтеюганский район — 10;
  • Ханты-Мансийский район — 10;
  • Нижневартовский район — 9;
  • Когалым — 8;
  • Березовский район — 8;
  • Советский район — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Белоярский район — 5;
  • Югорск — 4;
  • Лангепас — 4;
  • Кондинский район — 4;
  • Радужный — 1;
  • Покачи — 1.

Состояние 89 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 61 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 человека (четыре человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО продолжается рост числа заражений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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