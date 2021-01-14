В ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса

ХМАО пятый день подряд подтверждает тренд на постепенное увеличение числа заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 215 человек. Случаи заражения зафиксированы в каждом муниципальном образовании региона.
«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь проходит бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 14 случаям инфицирования контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Безопасней всего в Покачах и Радужном. Сводная география распространения инфекции выглядит так:
- Сургут — 30;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нягань — 17;
- Нижневартовск — 16;
- Урай — 14;
- Сургутский район — 11;
- Нефтеюганск — 11;
- Мегион — 11;
- Нефтеюганский район — 10;
- Ханты-Мансийский район — 10;
- Нижневартовский район — 9;
- Когалым — 8;
- Березовский район — 8;
- Советский район — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Белоярский район — 5;
- Югорск — 4;
- Лангепас — 4;
- Кондинский район — 4;
- Радужный — 1;
- Покачи — 1.
Состояние 89 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 61 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 человека (четыре человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО продолжается рост числа заражений.
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