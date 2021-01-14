14 января 2021
13 января 2021

Власти ЯНАО вводят новую выплату врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, рентген, болезнь, онкология, рак, медицина, флюорография, врач
За выявление рака на ранней стадии врачей будут премировать Фото: depositphotos.com

Власти ЯНАО вводят новую региональную выплату для врачей — за выявление рака на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения ЯНАО.

«Врачи и фельдшеры, которые выявят онкологическое заболевание на ранней стадии, получат премию. Таким образом планируется повысить онконастороженность у врачей непрофильных специализаций и снизить смертность от онкозаболеваний в округе», — говорится в письме ведомства.

Премия будет выдаваться медработникам за выявление онкологических заболеваний на первой и второй стадиях. Размер единовременной выплаты для врачей составит 19 тыс. рублей, для фельдшеров — 9 тыс. рублей. К этой сумме начислят северную и районную надбавки.

По данным департамента, в ЯНАО около 8 000 человек состоят на учете с онкологическими заболеваниями. Наибольшее количество людей страдают от рака молочной железы, прямой кишки и легких. «В 2020 году на Ямале выявлено 986 новых случаев онкологии, 560 из которых диагностированы на ранних стадиях», — рассказала главный внештатный онколог департамента здравоохранения ЯНАО Евгения Кузьмина.

Раннее URA.RU сообщало, что больницы округа вернули плановый прием граждан. Профосмотры возобновились с начала этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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