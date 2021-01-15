Министр просвещения раскрыл судьбу дистанционного обучения в РФ

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Сергей Кравцов рассказал, что большинство российских школ возвращаются к традиционному обучению с 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 18 января в российских школах возобновляется традиционное обучение. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс», — приводятся слова Кравцова на сайте правительства России. Он подчеркнул, что исключение составят 10 школ РФ, в которых наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

Кравцов рассказал, что традиционное обучение в некоторых случаях может стать невозможным. В частности, во время сильных морозов школьники не будут посещать школу. Однако ограничения больше не связаны с распространением коронавируса, подчеркнул министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные школьники могут вернуться за парты с 18 января. Их проездные карты, дающие право на льготный проезд, будут разблокированы. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, что российские студенты могут вернуться в аудитории с 7 февраля, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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