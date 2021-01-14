Собянин отменил дистанционное обучение в школах

Школьники вернутся за парты 18 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники Москвы возвращаются за парты 18 января. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С понедельника, 18 января 2021 г. учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме», — написал Собянин в блоге на своем сайте. Также школьники снова получат право льготного проезда в транспорте — их карты будут разблокированы.

Риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему велик, отметил мэр. Поэтому школы обязаны ответственно подходить к соблюдению норм санитарной безопасности, подчеркнул Собянин.

Все остальные ограничения, действующие в Москве, продлеваются до 21 января, написал политик. Со ссылкой на эпидемиологов Собянин заверил, что ближайшие несколько дней внесут ясность в развитие ситуации и позволят принимать решения о дальнейшем снятии или продлении ограничений.