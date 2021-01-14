Курганцы жалуются на вонь от отходов, которые сжигает завод

Дым и пепел от сожженных отходов компании мешает жителям Катайска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) жители недовольны тем, что местное предприятие сжигает на своей территории полиэтиленовые отходы. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница.

«АО „Молоко“ задушило уже весь поселок своим мусором. Сжигают без стеснения свои п/э отходы. Весь пепел летит в наши дворы, вонь невообразимая…» — написала жительница города. Она объяснила URA.RU, что поселок, где она живет, относится к городу Катайску.

По словам женщины, предприятие начало сжигать мусор летом, но зимой местным жителям стало еще труднее дышать Она добавила, что сейчас ей из-за этого даже тяжело ходить в магазин за продуктами.

На обращение отреагировали местные власти. «Ваш вопрос взят на контроль. Администрация Катайского района готовит обращение в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для проведения проверки», — ответили представители администрации. На момент написания новости, до приемной АО «Молоко» URA.RU дозвониться не удалось.