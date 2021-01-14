Инсайд: нового пермского замминистра назначили с подачи депутата

Источник: депутат заксобрания Армен Гарслян помог Альберту Марданову стать первым замминистра тербезопасности Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

За назначением первым замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова стоит депутат регионального парламента Армен Гарслян. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Марданова и людей Гарсляна якобы уже давно связывают дружеские отношения.

«Гарслян пролоббировал назначение Марданова на должность первого замминистра. Он сделал это, чтобы усилить свои позиции в правительстве. Возможно, кто-то так рассчитывает получать информацию от Марданова с различных закрытых заседаний по безопасности», — рассказал URA.RU инсайдер. Он уточнил, что Марданов якобы начал сотрудничать с людьми Гарсляна еще в период службы в ГУ МВД по региону.

В беседе с корреспондентом URA.RU представители Гарсляна от комментариев отказались. Источник агентства в администрации губернатора пояснил, что информация о лобби Гарсляна не соответствует действительности. «Надо прекращать разговоры о том, кто и чей протеже. Принцип подбора членов правительства строится в первую очередь на оценке профессиональных качеств», — уточнил он. В пресс-службе правительства от комментариев воздержались. Прямыми контактами Марданова редакция не располагает.

Марданова назначили на должность первого замминистра тербезопасности в конце декабря 2020 года. Перед этим прежнего первого замминистра Игоря Гончарова понизили в должности до обычного заместителя. URA.RU также рассказывало, что Гарслян значительно усилил свое влияние в правительстве после формирования нового кабинета министров.