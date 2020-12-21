21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

В силовой блок правительства Пермского края пришел следователь

© Служба новостей «URA.RU»
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Альберт Марданов назначен первым замминистра территориальной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Первым заместителем министра территориальной безопасности Пермского края назначен Альберт Марданов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Марданов с 21 декабря назначен исполняющим обязанности первого замминистра министерства территориальной безопасности края», — пояснили в пресс-службе. Марданов закончил нижегородскую академию МВД. До назначения он работал в следственных органах МВД, а также ГУ МВД по Пермскому краю.

URA.RU писало, что место первого замминистра тербезопасности стало вакантно после ухода Игоря Гончарова. Он остался в ведомстве, но уже в должности замминистра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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