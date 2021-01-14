В Тюменской области изменили закон после скандала с выплатами

Тюменская прокуратура отменило правило, ущемляющее права многодетных на выплату Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области изменили постановление, по которому многодетные семьи получают выплаты взамен бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Поправки внесли после проверки ведомства по заявлению о нарушении прав многодетной семьи.

«В результате вмешательства прокуратуры области было скорректировано региональное постановление. Из перечня обязательных документов для перечисления выплаты на ипотечный счет исключен акт приема-передачи жилого помещения», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

В ведомство обратилась многодетная семья. В августе прошлого года тюменцы заключили договор долевого строительства и взяли ипотеку. Семье полагалась помощь от государства: выплата взамен земельного участка. Эти деньги должны были пойти на погашение кредита.

Однако в выделении средств семье отказали. В департаменте имущественных отношений потребовали предоставить акт приема-передачи жилья. Вот только правило о его необходимости в закон внесли в ноябре, а ипотека была оформлена в августе.

Прокуратура внесла протест на действия чиновников заместителю губернатора региона Андрею Киселеву. В итоге многодетная семья получила свои деньги — 388 тысяч рублей, а требования программы изменили.

Ранее URA.RU писало, что многодетным семьям хотят выдавать земельные участки по новым правилам. Инициатива возмутила тюменцев.