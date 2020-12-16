В Тюмени многодетным хотят выдавать землю по новым правилам

Участки для многодетных предложили выделять без учета того, где проживает семья Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области участки для многодетных предложили предоставлять в любом месте региона. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского отделения партии «Единая Россия». В настоящее время землю положено выдавать рядом с тем местом, где проживает семья.

«Возникла потребность изменить законодательство. Это предложено рассмотреть Тюменской областной думе совместно с прокуратурой. Изменения дадут возможность предоставлять земельные участки не только в муниципальных образованиях, граничащих с местом проживания семьи», — приводит отделение партии «Единая Россия» слова депутата областной думы Ольги Швецовой.

Сегодня тем, кто проживает в городских округах, землю предоставляют по месту подачи заявления. То есть именно там, где живет семья. Другой вариант — муниципальный район, с которым граничит округ. А если изменить закон, то территория расширится на всю Тюменскую область.

«Вопрос в том, какова цель: решить жилищные проблемы граждан или любой ценой исполнить распоряжение президента, чтобы люди перестали жаловаться. Если власти хотят, чтобы строились дома, то участки нужно выдавать там, где удобно семье. Чтобы были минимальные коммуникации, в доступности — школа, где родители смогут без проблем добираться на работу», — рассказала URA.RU руководитель общественной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк.

Накануне общественники направили письмо прокурору области. В нем перечислены все минусы регионального закона. К примеру, даже сейчас участок тюменцам могут предложить далеко от места их проживания, а иногда — и вовсе на болоте.

Ранее URA.RU писало, что у многодетных тюменцев появился еще один способ обзавестись жильем. Им разрешили тратить льготные кредиты на покупку квартир в долевом строительстве.