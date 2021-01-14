В подразделениях пермского СУ СКР массово сменили руководителей

Кадровая ротация прошла в семи отделах пермского ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление СКР по Пермскому краю провело массовую кадровую ротацию руководителей подразделений в территориях. Об этом сообщается на сайте ведомства. Смена руководителей произошла в следственных отделах трех районов Перми, а также Краснокамске, Лысьве, Чусовом и Кунгуре.

«15 января, в день образования СК РФ в семи территориальных следственных отделах приказом Следственного комитета России проведена кадровая ротация руководителей», — отмечает пресс-служба СУ СКР края.

Так, следственные отделы в Дзержинском и Орджоникидзевском районах Перми возглавили подполковник юстиции Сергей Резвухин и полковник юстиции Николай Платунов, соответственно. Последний до этого занимал аналогичную должность в Дзержинском районе Перми. Резвухин руководил следственном отделом в Лысьве. В свою очередь руководителем следственного отделах по городу Лысьва стал полковники юстиции Владимир Батуев.

Главным следователем в Чусовом назначен Виталий Игнатенко. Ранее он руководил следственным отделом по Кунгуру, который сейчас возглавил полковник юстиции Алексей Тимохов.

Полковники юстиции Игорь Лыков, руководивший следственным отделом по Индустриальному району Перми, занял место своего коллеги Дмитрия Острянского в Краснокамске. Последний назначен руководителем следственного отдела по Индустриальному району.