Врачи: переболевшие коронавирусом подвержены опасной болезни

После того, как человек перенес коронавирус, он подвержен другим респираторными заболеваниями, таким как пневмония. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились российские ученые и врачи.
«Эти вещи типичны для вирусных инфекций. Они возможны. Пневмококки и стрептококки сопровождают нас всегда», — сообщил доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, они могут начать атаковать организм, когда иммунитет ослаблен.
С его мнением согласен и бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Это скорее всего следствие ослабленного иммунитета», — пояснил Малышев, говоря о подверженности организма переболевших коронавирусом заболеваниям дыхательных путей. Вирусолог призвал продолжить носить защитные маски, так как с их помощью произошло значительное снижение заболеваемости различными респираторными инфекциями.
Ранее жительница Кургана Мария Колчеданцева заболела двусторонней пневмонией спустя полтора месяц после лечения от коронавируса. Также Москвичка отметила у себя необычные симптомы после заболевания. Она сильно похудела из-за постоянной рвоты и перестала есть мясо, которое у нее стало вызывать отвращение. Согласно исследованию американских специалистов, коронавирусная пневмония развивается медленнее, но постепенно поражает все органы человека, в отличие от обычной, передает агентство Nation News.
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