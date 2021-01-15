Врачи: переболевшие коронавирусом подвержены опасной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, пандемия коронавируса, средства защиты
Ученые уверены, что ношение масок привело к снижению уровня заболеваемости респираторными инфекциями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После того, как человек перенес коронавирус, он подвержен другим респираторными заболеваниями, таким как пневмония. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились российские ученые и врачи.

«Эти вещи типичны для вирусных инфекций. Они возможны. Пневмококки и стрептококки сопровождают нас всегда», — сообщил доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, они могут начать атаковать организм, когда иммунитет ослаблен.

С его мнением согласен и бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Это скорее всего следствие ослабленного иммунитета», — пояснил Малышев, говоря о подверженности организма переболевших коронавирусом заболеваниям дыхательных путей. Вирусолог призвал продолжить носить защитные маски, так как с их помощью произошло значительное снижение заболеваемости различными респираторными инфекциями.

Ранее жительница Кургана Мария Колчеданцева заболела двусторонней пневмонией спустя полтора месяц после лечения от коронавируса. Также Москвичка отметила у себя необычные симптомы после заболевания. Она сильно похудела из-за постоянной рвоты и перестала есть мясо, которое у нее стало вызывать отвращение. Согласно исследованию американских специалистов, коронавирусная пневмония развивается медленнее, но постепенно поражает все органы человека, в отличие от обычной, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...