Переболевшая россиянка обнаружила новое последствие коронавируса

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Клипарт. Магнитогорск, туалет, унитаз, кабинки
Москвичка переболела коронавирусом в легкой форме с проявлениями проблем со стороны ЖКТ, которые остаются спустя четыре месяца Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Москвичка отметила у себя серьезные изменения в пищевом поведении после перенесенного коронавируса. Она очень сильно похудела из-за постоянной рвоты и перестала есть мясо, которое у нее стало вызывать отвращение.

«Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет», — рассказала «Московскому комсомольцу» 39-летняя москвичка Ирина. Она переболела коронавирусом в легкой форме с желудочно-кишечными проявлениями, хотя раньше не имела проблем с ЖКТ.

Ранее японский врач Коити Хирахата предупредил о риске легкой формы коронавируса. По его мнению, последствия после заболевания могут быть страшнее самого заболевания, пишет деловая газета «Взгляд». Среди наиболее часто встречающихся симптомов у таких пациентов оказываются слабость, депрессивное состояние или подавленность, головная боль, боли во всем теле, затрудненное дыхание, сердцебиение, бессонница, отсутствие аппетита, обоняния и вкусовых ощущений, выпадение волос, а также «туман в голове», который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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