Жительница Кургана после COVID заболела двусторонней пневмонией

Жительницу Кургана с двусторонней пневмонией не кладут в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана Мария Колчеданцева заболела двусторонней пневмонией спустя полтора месяц после лечения от коронавируса. Сейчас ее с высокой температурой отказываются класть в больницу. Об этом она написала URA.RU, поскольку говорить почти не может.

«Ковидом переболела в октябре—ноябре. С понедельника снова лежу с высокой температурой до 39,6С. Диагноз мне поставили двусторонняя пневмония, но в больницу не кладут. Не понимаю, когда двусторонняя пневмония перестала быть тяжелой смертельно опасной болезнью. Раньше при одном подозрении забирали в стационар и под капельницу. А сейчас — лечитесь арбидолом», — пояснила заболевшая.

Колчеданцева отметила, что после постановки диагноза врач отказалась выписывать ей антибиотики. Приписала арбидол и гриппферон. «Адекватной медпомощи я не получила. Неотложка свои функции не выполняет [не увезли на рентген, а выдали направление, пришлось по морозу добираться самой], врачи боятся выписывать антибиотики. Мой случай не единственный. Знаю случай, когда больной с ковид с 30% поражением легких не выписывали антибиотики, пока она в больницу не попала», — уточнила женщина.

С ее слов, после получения результата теста на коронавирус, которого нет спустя четыре дня, она снова будет пытаться попасть в больницу. «Иначе умру от отека легких и обвинят их, так как я обратилась уже везде, куда могла. Пока на 16 января меня записали на КТ», — сказала Колчеданцева.

В пресс-службу правительства области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В Курганской области 15 января зафиксирован исторический максимум больных коронавирусом. Лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19. Из них 44 зарегистрированы в Кургане.