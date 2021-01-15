Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил работу Михаила Мишустина на посту главы правительства РФ, назвав его «сильным премьером». Он считает, что политик сможет уделить больше внимания экономике страны, которая обладает всеми ресурсами, чтобы сделать ее жителей миллионерами. Своим мнением глава партии поделился в одном из интервью.
«Это сильный премьер. Он может стать вторым Столыпиным. И больше внимания уделить всем направлениям нашей экономики. Ведь она может забурлить. У нас столько земли, столько ресурсов и столько талантливых людей. Да все должны быть миллионерами», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
В качестве примера он привел «домработниц и поварих» в Москве, которые получают от 60 до 90 тысяч рублей. С такими зарплатами, учитывая якобы отсутствие трат на проезд и питание, они за год становятся миллионерами. «Поэтому дайте возможность людям работать. Работы полно. И повышайте зарплату. Чтобы у нас все были миллионерами. А у нас полно людей, которые получают меньше 20 тысяч», — добавил он.
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