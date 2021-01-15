15 января 2021

Захватчики Капитолия хотели украсть вице-президента США

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Участники захвата Конгресса США хотели похитить Майкла Пенса, считает сенатор Бан Сасс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники беспорядков в Вашингтоне, которые ворвались 6 января в здание Конгресса США, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента страны Майкла Пенса. Об этом в своем письме сообщил сенатор-республиканец от штата Небраска Бан Сасс.

«Каждый американец должен понимать, что министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента», — приводит ТАСС выдержку из письма сенатора. Сасс добавил, что участники беспорядков не были пьяницами, которые начали хулиганить. Политик назвал из террористами, целью которых была передача власти.

В четверг члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Инаугурация Джозефа Байдена состоится 20 января. Ранее, как напоминает RT, Федеральное бюро расследований (ФБР) США допустило возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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