Захватчики Капитолия хотели украсть вице-президента США

Участники беспорядков в Вашингтоне, которые ворвались 6 января в здание Конгресса США, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента страны Майкла Пенса. Об этом в своем письме сообщил сенатор-республиканец от штата Небраска Бан Сасс.
«Каждый американец должен понимать, что министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента», — приводит ТАСС выдержку из письма сенатора. Сасс добавил, что участники беспорядков не были пьяницами, которые начали хулиганить. Политик назвал из террористами, целью которых была передача власти.
В четверг члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Инаугурация Джозефа Байдена состоится 20 января. Ранее, как напоминает RT, Федеральное бюро расследований (ФБР) США допустило возможность проявления насилия на митингах в преддверии инаугурации.
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