Трампу объявили импичмент

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прямую трансляцию голосования вел телеканал MSNBC.
«Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке „тяжкие преступления и проступки“, за которые президенту может быть вынесен импичмент», — передает РИА «Новости». Дональд Трамп стал первым президентом США, которому импичмент был объявлен дважды.
Теперь резолюция будет направлена в сенат. Однако республиканцы еще не приняли окончательного решения, будут ли они собирать сенат до инаугурации Джо Байдена 20 января.
Ранее Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсудили возможность его отстранения от власти. Речь об этом зашла после того, как сторонники действующего главы государства захватили Конгресс США. Позже был опубликован текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Американского лидера, в частности, обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
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