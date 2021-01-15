15 января 2021

В США новую Lada Niva поставили в пример дизайнерам Hummer. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, логотип, лада ларгус, лада, lada
В США восхитились новой Lada Niva Фото: Александр Константинов © URA.RU

Американское автомобильное издание Jalopnik восхитился новым поколением внедорожника Lada Niva. Автор материала даже поставил эту модель в пример команде дизайнеров марки Hummer.

«Величайший советский автомобиль всех времен, Lada Niva, возродится. Это результат новой амбициозной бизнес-стратегии Renault с участием российского автопроизводителя АвтоВАЗа и дорожной карты, разработанной для новой „Нивы“», — говорится в статье.

Хвалебный отзыв получил и промо-ролик, который полон «потрясающими холодными погодных перспектив», и сам дизайн автомобиля. Отдельно журналист отметил L-образную светодиодную ленту на фарах и менее заметную D-образную форму внутри, которые отсылают к названию марки Lada (LD). «Даже если это не было намеренно, это кажется хорошо реализованным кусочком дизайна, который чтит икону. Команда дизайнеров Hummer GM могла бы многому научиться у новой „Нивы“», — говорится в материале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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