Американское автомобильное издание Jalopnik восхитился новым поколением внедорожника Lada Niva. Автор материала даже поставил эту модель в пример команде дизайнеров марки Hummer.
«Величайший советский автомобиль всех времен, Lada Niva, возродится. Это результат новой амбициозной бизнес-стратегии Renault с участием российского автопроизводителя АвтоВАЗа и дорожной карты, разработанной для новой „Нивы“», — говорится в статье.
Хвалебный отзыв получил и промо-ролик, который полон «потрясающими холодными погодных перспектив», и сам дизайн автомобиля. Отдельно журналист отметил L-образную светодиодную ленту на фарах и менее заметную D-образную форму внутри, которые отсылают к названию марки Lada (LD). «Даже если это не было намеренно, это кажется хорошо реализованным кусочком дизайна, который чтит икону. Команда дизайнеров Hummer GM могла бы многому научиться у новой „Нивы“», — говорится в материале.
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