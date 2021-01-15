Экономист раскрыл, когда в РФ перестанут платить пенсии наличными

Россия сможет перейти на цифровую валюту только после смены поколения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России начнут выплачивать пенсии цифровыми рублями, когда пенсионерами станут те, кому сейчас 18 лет. Об этом URA.RU рассказал эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

«С технической точки зрения государство придет к этому [переходу на цифровую валюту] лет через 10-15, но с политической точки зрения потребуется, чтобы пенсионерами стали те, кому сегодня 18 лет», — считает Ющук. Он отметил, что на данный момент пожилые люди пока не готовы к цифровым деньгам, так как не доверяют даже безналичным платежам с помощью карты.

Экономист предположил, что Центробанк не станет переходить на цифровой рубль и отменять наличные деньги одномоментно, а введет новый вид оплаты параллельно, однако со временем отменит наличные средства. «Наличные деньги исчезнут, их могут вообще криминализировать», — утверждает эксперт.

Ющук уверен, что это произойдет, так как у наличных денег есть много недостатков: их выпуск стоит отдельных денег, их можно подделать, украсть и потратить, не попавшись, можно проводить черные сделки. А цифровой рубль невозможно похитить, так как все транзакции отслеживаются и информация о них сохраняется навсегда.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в связи с развитием экономики в России появится цифровой рубль, передает агентство Nation News. Она также не исключила выплату пенсий цифровыми рублями, сообщает «Национальная служба новостей». Однако доцент кафедры «Финансы и кредит» школа экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в разговоре с URA.RU отметил, что понятие «цифровой рубль» ничего не несет. По его мнению, делая подобные заявления, Центробанк отвлекает население от реальных экономических проблем.