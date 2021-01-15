Коронавирус может измениться настолько, что иммунитет после болезни или вакцинации перестанет действовать. В таком случае вакцины, которые разрабатываются сейчас, окажутся неэффективными, заявил URA.RU профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.
По его словам, пандемия коронавируса идет на спад и со временем закончится, если в этот процесс не вмешается изменчивость вируса. «Если появится изменчивость, которая позволит новым штаммам вируса преодолевать иммунитет как постковидный, так и вакцинальный, тогда нам предстоит еще долго барахтаться», — предупредил эксперт.
Вирусолог отметил, что британский вирус, который сейчас испугал весь мир, вакциноконтролируемый, но нельзя исключать, что под давлением иммунной прослойки населения появится что-то похуже. «Это такой обратный процесс, который тоже может произойти. Как все РНК-вирусы, коронавирус склонен к мутациям», — подчеркнул Чепурнов.
Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев также не исключил, что коронавирус подвержен изменчивости. Однако он добавил, что таким же свойством обладает и грипп. «Но мы же привыкли и живем с ним нормально, так будет и с коронавирусом», — заявил он в беседе с агентством. Эксперт считает, что коронавирус будет сезонным заболеванием.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что коронавирус может мутировать и станет похож на грипп, сообщает агентство Nation News. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России найдено почти 1500 мутаций коронавируса, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в