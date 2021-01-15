15 января 2021

Военные назвали опасность выхода РФ из договора по открытому небу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотируемая группа «Стрижи». Магнитогорск, самолеты, стрижи, миг 29, показательные выступления
Сергей Хатылев рассказал, что у России есть много средств разведки, кроме воздушной инспекции Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия из-за выхода из Договора по открытому небу (ДОН) может потерять контроль над действиями потенциального противника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение выйти из ДОН, к которому присоединились 33 страны. Договор предполагает возможность ВС стран-участников пролетать над территорией друг друга, чтобы проводить инспекцию.

«Россия потеряет контроль над ситуацией в мире. Когда получали информацию, было спокойнее», — рассказал Жилин. По его словам, после выхода из ДОН Россия ограничена в средствах разведки.

При этом США начнут давление на РФ, вводя экономические санкции и усиливая слежку за страной, уверен Жилин. Он подчеркнул, что США ничего не потеряли при выходе из ДОН, и у них есть другие способы разведки. «[Изобретатель] Илон Маск — это прикрытие военных программ НАСА», — отметил Жилин. Он считает, что США начнут активную слежку за Россией из космоса.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ, военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с URA.RU не согласился с мнением Жилина. «Серьезной военной опасности выход из Договора не несет», — отметил эксперт. По его словам, Россия способна следить за потенциальными врагами с помощью кораблей, наземных систем и разведчиков под прикрытием.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что Россия специально начала выход из ДОН перед приходом к власти в США администрации демократа Джо Байдена. Он уверен, что это является частью стратегического плана России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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