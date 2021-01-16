Политолог: Сердюков может возглавить Ростех

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков может возглавить госкорпорацию в случае ухода с поста главы организации Сергея Чемезова. Такое мнение высказал политолог Станислав Белковский.

По словам Белковского, Чемезова могут убрать с поста главы «Ростеха» из-за возраста. «Преемником Чемезова может быть так же человек из его круга — известно же, кто ключевые люди в его окружении. Скажем, Сергей Адоньев — но я не имею ввиду его лично, а кто-то, кого Адоньев может порекомендовать. А может быть, к примеру, Анатолий Сердюков, который тоже замыкается на весьма влиятельных людей», — сказал политолог в интервью изданию «Собеседник».

Политолог полагает, что реформы, которые были проведены в российской армии при Сердюкове, высоко оценивает президент РФ Владимир Путин. Белковский выразил мнение, что Сердюков лишился поста министра обороны РФ за то, что был излишне лоялен Дмитрию Медведеву, чего Путин простить не смог. Однако сейчас глава государства уже забыл о событиях того времени, добавил он.

Анатолий Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 год. Его отстранили от должности в связи с незаконными действиями по продаже военного имущества. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В 2014 году следствие в отношении Сердюкова прекратили в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ. С 2017 года Сердюков является председателем совета директоров ПАО «Росвертол», а с 2019-го стал председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), напоминает «Национальная служба новостей».