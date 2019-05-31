Сердюкову нашли еще одно статусное место

Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России. Ранее этот пост занимал экс-глава Роскосмоса, а ныне полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

«Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор госкорпорации „Ростех“ Анатолий Сердюков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. В пресс-службе Союза уточнили, что Комаров был исключен из числа руководителей в связи с назначением на должность полпреда президента в ПФО.

Сердюков в 2019 году стал председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», напоминает «Национальная служба новостей». Ранее он был индустриальным директором авиационного кластера Ростеха, а до этого — министром обороны РФ. В 2013 году Сердюков был замешан в коррупционном скандале, связанном с многомиллионными хищениями в Минобороны.

Комаров с 2015 по 2018 год был директором Роскомоса, отмечает телеканал 360. В сентябре 2018 года он стал полпредом президента в ПФО.